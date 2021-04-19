Из-за масштабного отключения воды томские детсады и школы частично перейдут на удаленный режим

19 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В связи с грядущим отключением воды 23 и 24 апреля учреждения образования Томска будут частично переведены на удаленный режим.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, 23 апреля не будут работать детские сады № 1, 2, 4, 5, 13 (корпуса на ул. Береговой и пр. Ленина), 19, 21, 22, 31, 33, 35, 39, 40, 45, 46, 50, 55, 57 (корпус на ул. Розы Люксембург), 60, 62, 63, 66, 73, 85, 86, 89, 93, 94 (корпус на ул. Водяной), 99, 103, 133, 135, а также дошкольное отделение школы № 40 и прогимназии «Кристина».

В школах № 2, 3, 4, 12, 15, 16, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 45 (корпус на ул. Войкова), 49, 50, 54, «Перспектива», гимназиях № 2, 6, 18, лицеях № 1, 51, Сибирском лицее, Гуманитарном лицее, лицее при ТПУ, прогимназии «Кристина» будет организовано обучение в дистанционной форме в пятницу 23 апреля и в субботу 24 апреля.

Дистанционное обучение в дни отключения воды будет организовано и в муниципальных учреждениях дополнительного образования — Дворце творчества детей и молодежи, «Кедр», «Факел», «Планета», Центр сибирского фольклора, Томский Хобби-центр, «Синяя птица», «Звездочка», «Луч» и Детских школах искусств.

В сообщении отмечается, что в период отключения в учреждениях будет организовано дежурство персонала для недопущения аварийных ситуаций.

Напомним, масштабное отключение воды ожидается в Томске 00.00 пятницы, 23 апреля, до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Томичей просят подготовить необходимые запасы воды заблаговременно. Также ранее сообщалось, что «Томскводоканал» организует подвоз воды во время запланированного отключения.

Получить всю необходимую информацию томичи могут по единому многоканальному номеру Центральной диспетчерской службы «Томскводоканала»: 90-50-90.

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