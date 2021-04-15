«Томскводоканал» подготовил график подвоза воды во время масштабного отключения

15 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Специалисты ООО «Томскводоканал» подготовили график подвоза воды для населения во время масштабного отключения, запланированного с 23 по 25 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком подвоза воды для населения можно здесь. В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область). Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети.

Томичам рекомендуют запастись водой заблаговременно, так как в случае массового разбора ресурса давление в системе может быть нестабильным. Также в «Томскводоканале» подготовили список водопроводных колонок на территории, не попадающей под отключение: в них можно будет набрать воду круглосуточно.

«Просим местных жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам, направленным на снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных линиях. Специалисты ООО „Томскводоканал“ сделают все возможное, чтобы оперативно произвести весь комплекс запланированных работ: накануне отключения начались подготовительные мероприятия, сами работы будут организованы в круглосуточном режиме параллельно на различных участках водопровода первого подъема и водопровода №9», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля в Томске и части Томского района будет ограничено холодное водоснабжение в связи с масштабной ремонтной кампанией на водопроводе первого подъема, водопроводе №9. По ним вода поступает в значительную часть территории областного центра. В связи с этим, для населения, объектов социального значения и медучреждений будет организован подвоз воды.

Также сообщалось, что томичи начали сбор подписей против длительного отключения воды.

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