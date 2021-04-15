18+
18+

«Томскводоканал» подготовил график подвоза воды во время масштабного отключения

ЖКХ, Томские новости, ограничение отключение когда дадут воду будут ли подвозить воду холодное водоснабжение «Томскводоканал» подготовил график подвоза воды во время масштабного отключения

Специалисты ООО «Томскводоканал» подготовили график подвоза воды для населения во время масштабного отключения, запланированного с 23 по 25 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Ознакомиться с графиком подвоза воды для населения можно здесь. В перечне указано место стоянки, дата и время (закрашенная область). Не исключено, что график будет скорректирован в связи с изменением ситуации по водопользованию и режимом подачи воды в водопроводные сети.

Томичам рекомендуют запастись водой заблаговременно, так как в случае массового разбора ресурса давление в системе может быть нестабильным. Также в «Томскводоканале» подготовили список водопроводных колонок на территории, не попадающей под отключение: в них можно будет набрать воду круглосуточно.

«Просим местных жителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам, направленным на снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных линиях. Специалисты ООО „Томскводоканал“ сделают все возможное, чтобы оперативно произвести весь комплекс запланированных работ: накануне отключения начались подготовительные мероприятия, сами работы будут организованы в круглосуточном режиме параллельно на различных участках водопровода первого подъема и водопровода №9», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля в Томске и части Томского района будет ограничено холодное водоснабжение в связи с масштабной ремонтной кампанией на водопроводе первого подъема, водопроводе №9. По ним вода поступает в значительную часть территории областного центра. В связи с этим, для населения, объектов социального значения и медучреждений будет организован подвоз воды.

Также сообщалось, что томичи начали сбор подписей против длительного отключения воды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Фотограф и редактор Томского Обзора отмечены наградами конкурса «Экономическое возрождение России»

22 марта 2021
Томские новости

Томску необходимо более 12 млрд руб на расселение аварийного жилья

17 марта 2021
Томские новости

Со следующей недели дольщики долгостроя по ул.Нефтяной, 3 в Томске смогут оформить компенсации

24 марта 2021
Томские новости

Котел взорвался на бетонном заводе в Томске, пострадал один человек

9 апреля 2021
Томские новости

В Томске открылся независимый книжный магазин «Догма 80»

2 апреля 2021
Томские новости

Часть производства «Уралкабеля» перенесут на площадки томского «Сибкабеля»

19 марта 2021
Томские новости

Российский идеолог ферментации продуктов проведет в Томске гостевой ужин

18 марта 2021
Томские новости

От науки к производству: какие технологии предлагают внедрить молодые сотрудники «Томскнефти»

29 марта 2021
Томские новости

Томичей ждет мокрый снег и дождь

20 марта 2021
Комментарии для сайта Cackle