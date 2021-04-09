В Томске собирают подписи против трехдневного отключения воды

9 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске собирают подписи под петицией с требованием остановить «Томскводоканал» с его запланированным на конец апреля трехдневным отключением холодной воды. Соответствующее обращение размещено на сайте change.org.

Авторы петиции уточняют, что ресурсоснабжающая компания намерена оставить без воды большую часть Томска на 64 часа в условиях режима повышенной готовности в связи с распространением COVD-19, который требует повышенных гигиенических мер. Кроме того, создатели петиции указывают на требование федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей соблюдения всеми гражданами и предприятиями целого ряда правил для предотвращения заражения. Также авторы напоминают об ожидаемой правительством РФ третьей волны COVID-19.

Согласно тексту петиции, в таких условиях столь длительное отключение воды подпадает под статью 236 УК РФ п. 1 — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». При этом невозможность соблюдения не то, что противоэпидемической, но и даже базовой гигиены в условиях 64-часового отсутствия водоснабжения создаёт «реальную угрозу здоровью и благополучию жителей Томска».

«При этом мотивацией т.н. „естественной монополии“ ООО „Томскводоканал“, являющемуся частным предприятием с в том числе Кипрским оффшором в качестве бенефициара, является экономия средств предприятия, согласно их собственному заявлению», — отмечают в обращении.

В связи со сложившейся ситуацией авторы петиции требуют проводить запланированные ремонтные операции в очередности, позволяющей отключать воду не более чем на 4 часов за один раз и не более 8 часов в месяц. В случае, если этого по технологическим причинам (подтвержденным независимой экспертизой) сделать невозможно — провести ремонт после снятия режима повышенной готовности и исчезновения угрозы эпидемии.

В случае отказа авторы обращения настаивают на проведении расследования по итогам 64-часового отключения воды с целью установить, были ли связаны случаи заболевания граждан г. Томска коронавирусной инфекцией и возможными другими заболеваниями и/или отравлениями с невозможностью соблюдения гигиенических правил из-за ограничения водоснабжения.

Напомним, ранее «Томскводоканал» анонсировал масштабное отключение холодного водоснабжения с 23 по 25 апреля. Оно связано с отключением магистрального водовода №9, снабжающего водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения пр.Ленина и пл.Ленина до пересечения пр.Ленина и ул.5-й Армии). Предполагается, что в это время специалисты предприятия заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр — 1020 мм, длина — 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий.

Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: