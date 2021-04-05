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Масштабное отключение воды ожидается в Томске в конце апреля

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды жкх график отключения когда дадут воду Масштабное отключение воды ожидается в Томске в конце апреля

Масштабное отключение воды ожидается в Томске с 23 по 25 апреля. Оно связано с отключение магистрального водовода №9, снабжающего водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения пр.Ленина и пл.Ленина до пересечения пр.Ленина и ул.5-й Армии), сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты предприятия заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр — 1020 мм, длина — 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачи воды во всем городе.

Таким образом, водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля по следующим адресам:

Также водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

Ознакомиться с полным списком улиц, попадающих под отключение, можно здесь.

Отметим, что в некоторых домах горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется по закрытой схеме. Тем самым, во время отключения холодной воды также может отсутствовать и горячая. Уточнить, какая именно схема ГВС в конкретном доме можно в организации, занимающейся обслуживанием жилого строения (УК, ТСЖ и пр.).

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что в случае массового разбора воды давление в системе может быть нестабильным, поэтому рекомендуем произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Список близлежащих водопроводных колонок, на которые не повлияет ограничение подачи ресурса:

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