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«Лунный цирк» и космическая викторина ждет томичей на Библионочи в ТГУ

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Сегодня, 23 апреля, в Томском государственном университете пройдет «Библионочь» с викторинами, виртуальными выставками и языковым клубом, сообщает пресс-служба вуза.

В Научной библиотеке Томского государственного университета состоится Библионочь «Книга — путь к звездам». Мероприятия пройдут онлайн.

В 12:00 стартует космическая онлайн-викторина от библиотек «Большого университета Томска». Томичам предлагают перейти по ссылкам и ответить на вопросы. Пятерку лучших ждут ценны подарки.

В 17.00 откроется виртуальная выставка «Профессора-астероидяне», посвященная профессорам ТГУ с именными планетами в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Участники акции узнают, сколько планет носят имена профессоров ТГУ, какие книги рекомендуют прочесть профессора-астероидяне. Ссылка появится в 17:00 здесь.

Спустя час, в 18.00, откроется виртуальная выставка «Лунный цирк Фламмариона», посвященная знаменитому французскому астроному-любителю (1842-1925). Его книга «Множественность обитаемых миров» положила начало целой серии популярных работ по астрономии. Это издание есть в фонде Научной библиотеки, на виртуальной выставке можно будет его «полистать», а также очаровательную «Астрономию для дам» и его другие интересные работы. А лунный цирк — это кратер на Луне, который назван в его честь.

Ссылка появится в 18:00 здесь.

Также в 18.30 начнут работу «Космические» языковые клубы English Speaking Fridays: «Space and its exploration» / «Освоение и исследование космоса» и Deutscher Sprachklub: «Mensch im All» / «Человек в космосе». Нужна предварительная регистрация.

Центральное событие Библионочи в Научке — текстовый квест «Космос внутри» — стартует в 19.00. Мероприятие начнется онлайн и продолжится офлайн в мае. Всё, что понадобится для участия, — телефон или компьютер и интернет.

«Вы — сотрудник научной станции, жизнь которой идет своим чередом, но именно в эту пятницу вас ждет удивительное открытие. Стартуем в 19:00. Каждый раз у вас есть только 45 минут, чтобы проголосовать и решить, что произойдет дальше. История закончится в 23:00, но потом всех желающих будет ждать фантастическое продолжение. Какое именно? Зависит только от вас! „Космос внутри“ — согласны?» — говорится в описании.

Квест пройдет в группе ВКонтакте и историях в Инстаграме.

Напомним, к акции Библионочь также присоединится Томский политехнический университет. Гостей библиотеки ждут квесты, квизы для знатоков космоса и фантастики, мастер-классы по аэрографии и фрактальной графике и спектакли.

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