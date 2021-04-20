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В Томском политехе пройдет космическая «Библионочь»

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Образование и наука, Томские новости, ТПУ, мероприятия библионочь куда сходить культура афиша Томска томская В Томском политехе пройдет космическая «Библионочь»

В четверг, 22 апреля, Томский политехнический университет станет участником акции «Библионочь-2021». В этом году тема мероприятия — «Книга — путь к звездам», сообщает пресс-служба вуза.

Гостей библиотеки ждут квесты, квизы для знатоков космоса и фантастики, мастер-классы по аэрографии и фрактальной графике и спектакли.

Авторитетные ученые ТПУ и Томского Планетария прочтут научно-популярные лекции на темы: «Томск космический», «Электрооборудование летательных аппаратов», «Инженер для космоса с ТПУ», «Опасный и веселый космос».

Лаборатория «Современных производственных технологий» ТПУ продемонстрирует возможности современного 3D-принтера для печати полимерными материалами.

Choza-театр и творческое объединение «Трамвай-театр» покажут спектакль «Истории Трурля и Клапауция» по мотивам одноименного рассказа Станислава Лема. Это история о двух инженерах-роботах, известных своими изобретениями на всю Галактику.

Все желающие смогут принять участие в гитарнике «Ты — Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер», а также прочитать вслух отрывок из произведения В. А. Обручева «Плутония на онлайн-марафоне.

Подробную программу смотрите по ссылке.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Белинского, 53а в 17.00. На «Библионочь» необходима предварительная регистрация по ссылке.

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