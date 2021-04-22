Большой скачок потребления воды привел к уменьшению её напора накануне масштабного отключения в Томске

22 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня вечером, 22 апреля, в Томске ряд жителей Томска столкнулись со снижением напора воды или её полным отсутствием за несколько часов до планируемого масштабного отключения в связи ремонтными работами.

В пресс-службе мэрии отметили, что специалисты городской администрации и «Томскводоканала» работают, чтобы оперативно решить возникшую проблему.

«Объективно большой скачок потребления воды привёл к уменьшению её напора в некоторых районах города. Мы договорились с Водоканалом, в 00.00 часов ресурс отключён не будет, это произойдёт позднее. Специалисты Водоканала обещают, что как только немного снизится потребление, вода вновь появится в кранах», — цитирует и.о. мэра Михаила Ратнера пресс-служба горадминистрации.

В свою очередь в Центре управления регионом отмечают, что с 20.00 «Томскводоканал» начал поэтапное снижение параметров водоснабжения, которое должно завершиться в 04.00 23 апреля полным сбросом давления в системе. Предполагается, что после этого немедленно начнутся ремонтные работы на водоводе.

«Во время сброса давления возможно помутнение подаваемой воды, это технологические особенности. По завершении работ система водоснабжения будет промыта от накоплений, подаваемая в систему вода пройдет все необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии также отмечают, что из-за активного единовременного водозабора в некоторых районах города из кранов пошла замутненная или ржавая вода.

«Мы работаем со специалистами Водоканала, чтобы в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию», — отметил и.о. заммэра — начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Напомним, масштабное отключение воды ожидается в Томске 00.00 пятницы, 23 апреля, до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Во время отключения будет организован подвоз воды. С его графиком, а также адресами колонок и родников можно ознакомиться в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: