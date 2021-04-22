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Том Сойер Фест Томск приглашает на субботник

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В воскресенье, 25 апреля, команда Том Сойер Фест Томск проведет субботник на улице Бакунина.

«Проведём субботник на первой улице города — в воскресенье! А вечером дома и помыться сможем — ура!», — отмечают организаторы, ссылаясь на масштабное отключение воды, которое пройдет с 23 по 25 апреля.

Место проведения субботника выбрано не случайно. Следующий объект, который будут реставрировать в рамках фестиваля Том Сойер Фест Томск, находится по адресу ул. Бакунина, 15.

Участников субботника просят подходить к 12.00 на парковку около Католического костела (ул. Бакунина, 4). Все необходимые инструменты будут выданы. Мероприятие продлится до 14.00.

Напомним, в 2020 году Томск вновь присоединился к проекту Том Сойер Фест. В качестве первого объекта для реставрации был выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне волонтеры планировали ошкурить здание, подготовить его к покраске, а также покрасить наличники. В 2021 году запланирована полная покраска дома, возможны также и более масштабные работы.

Кроме того, осенью 2020 в рамках Том Сойер Феста прошла встреча для волонтеров, организованная городским лекторием «Макушин».

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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