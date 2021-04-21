Поликлиника томской медсанчасти №2 возвращается к приему амбулаторных пациентов

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 21 апреля, в томской поликлинике медико-санитарной части №2 начали принимать пациентов, получающих амбулаторную помощь.

Как уточняют в региональном департаменте здравоохранения, возобновление работы учреждения по профилю стало возможным после снижения заболеваемости COVDI-19.

«С сегодняшнего дня пациенты, терапевтические участки которых до закрытия находились в основном здании больницы, смогут, как и прежде, обращаться в поликлинику. Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция», — сообщил главный врач второй медсанчасти Александр Холопов.

Главврач сообщил, что для пациентов с признаками ОРВИ организованы кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Они будут работать с 8 до 20 часов.

Напомним, ранее площади поликлиники МСЧ № 2 были перепрофилированы для стационарного отделения респираторного госпиталя.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 31 878 случаев заболевания COVID-19, 30 935 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

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