18+
18+

Поликлиника томской медсанчасти №2 возвращается к приему амбулаторных пациентов

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, медсанчасть коронавирус Поликлиника томской медсанчасти №2 возвращается к приему амбулаторных пациентов

Сегодня, 21 апреля, в томской поликлинике медико-санитарной части №2 начали принимать пациентов, получающих амбулаторную помощь.

Как уточняют в региональном департаменте здравоохранения, возобновление работы учреждения по профилю стало возможным после снижения заболеваемости COVDI-19.

«С сегодняшнего дня пациенты, терапевтические участки которых до закрытия находились в основном здании больницы, смогут, как и прежде, обращаться в поликлинику. Во всех помещениях проведена заключительная дезинфекция», — сообщил главный врач второй медсанчасти Александр Холопов.

Главврач сообщил, что для пациентов с признаками ОРВИ организованы кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Они будут работать с 8 до 20 часов.

Напомним, ранее площади поликлиники МСЧ № 2 были перепрофилированы для стационарного отделения респираторного госпиталя.

По последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 31 878 случаев заболевания COVID-19, 30 935 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ТГУ начался набор на 37 программ по бесплатному переобучению

14 апреля 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

5 апреля 2021
Томские новости

Томичи увидят подлинники Сальвадора Дали, Пабло Пикассо и Марка Шагала

31 марта 2021
Томские новости

Инвестиции «Газпромнефть-Востока» развивают потенциал отдаленных северных районов

14 апреля 2021
Томские новости

Томских книгоиздателей приглашают на XV Красноярскую ярмарку книжной культуры

15 апреля 2021
Томские новости

Экспертиза оценила в 300 млн рублей проект строительства новой тепломагистрали в Томске для перевода крупного района на ЦТС

12 апреля 2021
Томские новости

Более 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

26 марта 2021
Томские новости

Еще 6 человек скончались от коронавируса в Томской области

7 апреля 2021
Томские новости

В Томске отремонтируют часть улицы Красноармейской

1 апреля 2021
Комментарии для сайта Cackle