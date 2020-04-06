В томской МСЧ №2 развернут респираторный госпиталь для больных COVID-19

В Томской области оборудован стационар для приема больных коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме. Сюда же будут госпитализироваться заболевшие из группы риска: в возрасте 60+, те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, госпиталь развернут на базе медико-санитарной части №2 Томска и рассчитан на 350 коек. Все койки оснащены точками подачи кислорода, а палаты интенсивной терапии оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких.

«По поручению губернатора необходимое оборудование перераспределено и сконцентрировано в перепрофилированном госпитале из существующих резервов. В ближайшее время сюда будет закуплено дополнительное оборудование за счет средств (156 млн рублей), выделенных дополнительно региону из федерального бюджета», — сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он также отметил, что развертывание таких госпиталей организовано во всех субъектах страны. Это необходимо для обеспечения готовности региона к работе в случае увеличения количества больных коронавирусной инфекцией. Кроме развертывания дополнительных коек и оснащения, идет подготовка медицинских работников. При необходимости для работы в госпиталь будут направлены дополнительные специалисты.

«При перераспределении оборудования и специалистов учтены потребности других лечебных учреждений. Работа в них будет продолжена без ущерба качества оказания медицинской помощи», — подчеркнул он.

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