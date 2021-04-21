В Томске удвоят парк техники для волонтеров, занимающихся подвозом воды во время отключения воды

21 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске увеличат парк техники для волонтеров, которые займутся подвозом воды для томичей в дни масштабного отключения с 23 по 25 апреля. Они будут помогать тем, кто не может сделать запасы самостоятельно. В первую очередь, речь идет о людях, находящихся на социальном обслуживании, маломобильных гражданах, одиноких пенсионерах, сообщает пресс-служба мэрии.

Работать волонтеры будут с 9.00 до 20.00 в пятницу, субботу и воскресенье. Добровольцы планируют доставить воду на более чем тысячу адресов.

«Количество томичей, кому потребуется помощь в доставке воды и подъеме ее на этаж, будет гораздо больше. Поэтому парк техники для волонтеров будет увеличен вдвое: в этом случае мы сможем охватить максимальное количество маломобильных томичей», - подчеркнул Михаил Ратнер.

Ранее сообщалось, что при подвозе воды для одиноких пенсионеров и инвалидов планировалось задействовать 3 автомобиля и более 50 волонтеров.

Напомним, масштабное отключение воды ожидается в Томске 00.00 пятницы, 23 апреля, до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Томичей просят подготовить необходимые запасы воды заблаговременно. Также ранее сообщалось, что «Томскводоканал» организует подвоз воды во время запланированного отключения.

Получить всю необходимую информацию томичи могут по единому многоканальному номеру Центральной диспетчерской службы «Томскводоканала»: 90-50-90.

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