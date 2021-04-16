Томские волонтеры помогут одиноким пенсионерам во время масштабного отключения воды

16 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Добровольцы из числа томских студентов и рабочей молодежи обеспечат одиноких пенсионеров и инвалидов водой во время масштабного отключения, которое запланировано на 23–25 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в Томске проживают 1280 пенсионеров и инвалидов, которые стоят на учете областного департамента социальной защиты населения и получают услуги соцработников на дому. Для них в дни планового отключения водовода будет организована доставка воды до квартир.

Всего планируется задействовать 3 автомобиля и более 50 волонтеров, которые будут выполнять заявки от одиноких пенсионеров и инвалидов, доставляя воду из колонки или ближайшего пункта подвоза воды.

Напомним, масштабное отключение воды ожидается в Томске 00.00 пятницы, 23 апреля, до 16.00 воскресенья, 25 апреля. В это время специалисты «Томскводоканала» отключат водовод первого подъема и магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Предполагается, что проведение аварийно-плановых работ позволит исключить риски, связанные с бесперебойной подачей воды во всем городе. По расчетам специалистов, в случае аварии на водоводе придется ограничить водоснабжение в городе минимум на неделю.

Томичей просят подготовить необходимые запасы воды заблаговременно. Также ранее сообщалось, что «Томскводоканал» организует подвоз воды во время запланированного отключения.

Получить всю необходимую информацию томичи могут по единому многоканальному номеру Центральной диспетчерской службы «Томскводоканала»: 90-50-90.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: