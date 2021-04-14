В Томской области начался ледоход на Оби
14 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Сегодня, 14 апреля, в 20.00 в Томской области голова ледохода на Оби пересекла границу региона, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На Томи в границах Томской области ледостав.
В сообщении отмечается, что ситуация на реках области стабильная, на данный момент опасений не вызывает.
Ранее сообщалось, что специалисты ожидают вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.
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