Ледоход на Томи в Томске ожидается в середине апреля

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2021 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты ожидают вскрытия рек бассейна Оби в Томской области во второй — начале третьей декады апреля, около и раньше средний многолетних сроков на 2-5 дней, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского гидрометцентра.

«Томь в черте областного центра может вскрыться 15 апреля, Обь в районе села Молчаново — 21 апреля, у г. Колпашево — 24 апреля», — говорится в сообщении.

Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у села Тегульдет — 25 апреля. Вскрытие реки Чая у села Подгорное Чаинского района прогнозируется 19 апреля. Допустимая погрешность во всех случаях достигает пяти дней.

В пресс-службе отмечают, что самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее — 9 мая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: