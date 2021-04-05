Томский инструктор по спорту попал в Книгу рекордов Гиннесса

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2021 // Фото: depms.ru

Виталий Вивчар, установивший рекорд по жиму штанги под водой, включен в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает департамент по молодежной политике физкультуре и спорту Томской области.

«Теперь я официально рекордсмен Книги рекордов Гиннесса», — сообщил инструктор по спорту томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар.

Напомним, рекорд был установлен 13 августа 2020 года на озере Лебяжьем в посёлке Победа. Виталий отжал под водой 50-килограммовую штангу 76 раз. Это на 14 раз больше ранее установленного в мире рекорда.

«Чтобы подготовиться к попытке, Виталий выполнял различные дыхательные упражнения из йоги и фридайвинга, чтобы добиться успеха», — говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд в 2019 году установил американец Грег Уиттсток, отжав штангу весом 50 килограммов 62 раза.

Виталий Вивчар является многократным чемпионом региональных соревнований, чемпионом России и Евразии по русскому жиму.

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