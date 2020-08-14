Томич установил новый рекорд по жиму штанги под водой

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне, 13 августа, инструктор по спорту томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый Рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 килограмм 76 раз.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за выполнением рекорда следили специалисты, а также независимый свидетель. После заполнения необходимых документов, они будут отправлены с доказательной базой в книгу рекордов Гиннеса. По словам Виталия, тренировки проходили у него дома. Помимо работ со снарядами спортсмен выполнял различные дыхательные упражнения, объединяющие в себе и упражнения из йоги, и специальные тренировки для фридайверов по методу Вима Хофа.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году и принадлежит жителю США Грегу Уиттстоку — он пожал штангу весом 50 килограммов на 62 раза.

Томич Виталий Вивчар – многократный чемпион региональных соревнований, чемпион России и Евразии по русскому жиму. Также он занесен в Книгу рекордов России с результатом жима штанги 55 килограммов на 1006 раз за один час.

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