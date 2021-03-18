В томском арт-пространстве «Залиша» открылась выставка картин и фотографий

18 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 18 марта, в Томске в арт-пространстве «Залиша», расположенном в Доме офицеров (пр. Ленина, 50), открылась выставка картин и фотографий 16 мастеров.

«Работ много и они очень интересные. Какие-то цапнули в самую душу, прям кусь сделали, — рассказали Томском Обзору организаторы. — Они очень разные по стилю и презентации, но безусловно прекрасные и самобытные».

При формировании экспозиции организаторы не делали отбора по определенным критериям, стремясь показать разные грани творчества и разное видение. В ближайшие дни — до 21 марта — в арт-пространстве можно будет увидеть работы Валерии Трофимовой-Рихтер, Даниила Плотникова, Екатерины Соловьёвой, Александра Карсакова, Ксении Семенюк, Аиши Ахадовой и многих других. С полным списком мастеров можно ознакомиться здесь.

Кроме фотографий и картин томичи также смогут полюбоваться работами студии керамики, которые выставлены в пространстве в рамках постоянной выставки-продажи.

Организаторы отмечают, что в дальнейшем также планируют проводить подобные экспозиции.

Выставка работает с 10.00 до 20.00. Сколько заплатить за посещение гости решают самостоятельно.

Напомним, создатели томской студии La Casa Ceramica два года назад выиграли грант на право аренды помещения в томском Доме офицеров. В феврале здесь прошло первое мероприятие — выставка-продажа работ керамистов. После организаторы планировали создать на территории помещения арт-пространство «Залиша». Затем они предложили творческим людям Томска выставить на здесь свои работы.

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