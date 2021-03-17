Бывший глава департамента здравоохранения Александр Холопов возглавил томскую медсанчасть №2

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Александр Холопов, ранее возглавлявший областной департамент здравоохранения и уволенный «за организационный бардак в морге» и позже возглавлявший роддом №4, назначен главврачом томской медсанчасти №2, сообщает пресс-служба обладминистрации.

МСЧ № 2 — многопрофильное медицинское учреждение, в составе которого терапевтическое, урологическое, хирургическое, операционное, детское инфекционное отделения, отделение гнойной хирургии, анестезиологии и реанимации, а также поликлинические отделения для взрослых и детей. Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом. Количество прикрепленного населения составляет более 82 тысяч человек. В апреле 2020 года МСЧ № 2 перепрофилирована под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что руководить таким учреждением должен человек, имеющий большой опыт работы в практическом здравоохранении, способный нести ответственность, пользующийся авторитетом у коллег».

Бывший главврач медсанчасти — Алексей Михленко — покинул пост по собственному желанию.

«В самое тяжелое время Алексей Викторович в максимально короткие сроки развернул респираторный госпиталь, собрал команду медработников, которая приняла на себя основной удар эпидемии. Его труд высоко оценен не только на региональном, но и на федеральном уровне, — отметил губернатор. — Уверен, что на новом посту руководителя медицинского центра Северской клинической больницы Алексей Викторович использует все свои знания, опыт и организаторские способности».

Александр Холопов — кандидат медицинских наук, трудовую деятельность начал в родильном доме № 4 Томска в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, с 1997 года более 10 лет возглавлял отделение анестезиологии и реанимации. В 2008 году стал главным врачом Колпашевской центральной районной больницы. В 2011–2014 годах возглавлял областной перинатальный центр, в 2014–2020 годах — начальник департамента здравоохранения Томской области. В июле 2020 года был уволен со своего поста в связи с публикациями в томских СМИ о варварском хранении тел, в том числе, умерших от коронавируса, в одном из томских моргов.

В 2020-м возглавил родильный дом № 4 Томска.

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