«За организационный бардак в морге» освобожден от должности начальник депздрава Томской области Александр Холопов.

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2020 // Фото: https://zdrav.tomsk.ru/

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как следует из комментария губернатора, опубликованного пресс-службой региональной администрации, это стало реакцией на публикации в томских СМИ о варварском хранении тел, в том числе, умерших от коронавируса, в одном из томских моргов.

Комментируя ситуацию, губернатор Сергей Жвачкин заявил 9 июля: «Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию? Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова».

Также он заявил об ужесточении контроля за фото и видеосъемкой в медучреждении: «В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников».

Контроль за исполнением поручения глава региона возложил на своего заместителя по социальной политике Ивана Деева.

Как развивались события?

Первой публикацией в медиа о морге «Паталогоанатомического бюро» 6 июля стала заметка Станислава Станова (Микрюкова) на сайте «МК в Томске».

После этого оперштаб Томской области 7 июля назвал публикацию фейком, приводя опровержение исполняющего обязанности начальника областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ОГБУЗ) «Паталогоанатомическое бюро» Павла Горха.

В его комментарии, в частности, утверждалось, что опубликованные на фото мешки в морге не являлись мешками с телами умерших: «На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса „Б“, в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке. Присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19».

После появились материалы еще ряда томских СМИ с фотографиями морга и вопросами, что именно происходит, а также публикация материала депутата городской Думы Василия Еремина в «МК в Томске», в которой он требовал «проверить и в случае выявления нарушения законодательства привлечь Павла Горха и оперативный штаб Томской области к ответственности за распространение недостоверной информации».

Депутат ЗД ТО Галина Немцева также прокомментировала 7 июля ситуацию в своем телеграм-канале: «Знаю, что департамент здравоохранения ведет расследование, так что комментарии надо ждать от них. Однозначно, так, как на фото быть не должно. Не исключаю ни халатности, ни провокации. Если это халатность, уверена, что виновные должны и будут наказаны, выводы будут сделаны. Если же это провокация ( а подобная провокация несколько лет назад уже была), то это, извините, не укладывается в моей голове. Дооптимизировали, что называется, систему здравоохранения».

Позже телеграм-канал Василия Шипилова (экс-«Коммунисты России») опубликовал информацию о том, что 8 июля в отношении журналиста «МК в Томске» Станислава Микрюкова сотрудниками полиции был составлен административный протокол «за фейки о моргах в Томской области».

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