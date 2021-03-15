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Технический директор СХК возглавит предприятие после смерти Точилина

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Новым генеральным директором Сибирского химического комбината (АО «СХК» входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») назначен Сергей Котов, ранее занимавший пост технического директора предприятия.

Как уточняют на сайте СХК, решение о назначении принял Совет директоров компании и утвердил комитет по кадрам и вознаграждению Госкорпорации «Росатом». На новом посту Сергей Котов сменит скончавшегося на прошлой неделе Сергея Точилина.

Сергей Алексеевич Котов родился 29 апреля 1962 году в городе Кустанай, Казахстан. В 1986 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Технология редких и рассеянных элементов». С 1986 по 1997 годы трудился на Химико-металлургическом заводе в Красноярске в должности мастера производственного участка. В 1997 году поступил аппаратчиком на Сибирский химический комбинат. С 2013 по 2017 годы возглавлял сублиматный завод АО «СХК» с 2013 по 2017 годы. С 1 августа 2017 года — технический директор АО «СХК».

Депутат Думы ЗАТО Северск двух созывов.

Награжден почетным знаком госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью», III степени.
Ветеран атомной энергетики и промышленности с 2011 года.

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