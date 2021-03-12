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Скончался гендиректор СХК Сергей Точилин

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Сегодня, 12 марта, на 66 году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный директор АО «СХК» Сергей Точилин, сообщается на сайте предприятия.

Сергей Точилин начал работать на комбинате в 1977 году, после окончания Томского политехнического университета. До 2005 года он прошел путь от мастера-механика до директора завода. Также был главой администрации ЗАТО Северск и замгубернатора Томской области. Возглавлял АО «СХК» с 2012 года.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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