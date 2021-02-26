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В томском «Киномаксе» пройдет Российско-итальянский кинофестиваль RIFF

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В четверг, 4 марта, в томском кинотеатре «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73) стартуют показы в рамках VII Российско-итальянского кинофестиваля RIFF. В этом году он пройдет более чем в 15 крупнейших российских городах.

Зрителям представят как лидеров итальянского бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, так и картины молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката.

Все показы проходят на итальянском языке с русскими субтитрами.

Фестиваль откроется 4 марта и продлится до 14 марта. Скачать расписание можно тут.

Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival, RIFF) организован с целью укрепления культурных связей между Россией и Италией и продвижения современного итальянского кинематографа в России.

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