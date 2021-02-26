На месте снесенных аварийных домов в Кировском районе Томска построят жилой комплекс

Томский Обзор / Фото: 26 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске на месте снесенных аварийных домов по пер. Промышленный, 4 и ул. Вершинина, 60 будет построен жилой, а не административно-торговый комплекс, как сообщалось ранее. Соответствующее уточнение поступило из пресс-службы мэрии.

«На освободившейся территории в Кировском районе будет построен жилой комплекс с инфраструктурными объектами административно бытового назначения», — говорится в сообщении.

Напомним, указанные аварийные дома будут снесены до 1 мая, а стоящие рядом здания по пер. Промышленный, 6, 8, ул. Вершинина, 56, 58 демонтируют в течение года. Проект планировки комплекса, который будет построен на освободившейся территории, находится в стадии разработки.

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