Два аварийных дома снесут в Кировском районе Томска до 1 мая

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске снесут аварийные многоквартирные дома по пер.Промышленный, 4 и ул.Вершинина, 60. Проектно-сметная документация направлена на экспертизу. Предполагается, что работы будут закончены до 1 мая 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Все 24 квартиры из этих домов расселены и отключены от инженерных коммуникаций. Жильцам муниципальных помещений предоставлены квартиры в новостройке по пер.Речной,4.

В мэрии отмечают, что в течение года демонтируют близлежащие аварийные дома по адресам: пер. Промышленный, 6, 8, ул. Вершинина, 56, 58.

Предполагается, что на освободившейся территории построят административно-торговый комплекс. Проект его планировки сейчас находится в стадии разработки.

«В рамках реализации национальных проектов мы системно расселяем аварийные дома Томска и предоставляем более комфортные условия для проживания жителям этих домов. На освободившейся территории выполняются не только строительные работы, но и создается комплексная инфраструктура благоустройства: освещение, пешеходные зоны, озеленение, малые архитектурные формы. Все это делает Томск более привлекательным и комфортным для горожан, - отметила глава Кировского района Томска Валентина Денисович.

Всего в 2021 году на территории Кировского района планируют расселить 17 домов с дальнейшим их сносом. Кроме центральной части района, аварийные дома будут расселены и снесены на отдаленных территориях, в частности, в мкр. Степановка.

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