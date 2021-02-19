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На Ново-Соборной площади в Томске разбирают ледовый городок

Новый год ❄, Томские новости, ледовые городки новый год новости интересное куда сходить в томске На Ново-Соборной площади в Томске разбирают ледовый городок

В Томске проведено обследование зимних городков. В результате проверки специалисты выявили трещины и другие повреждения ледовых скульптур на площади Ново-Соборной, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за таяния фигуры могут угрожать безопасности томичей. Поэтому демонтаж скульптур на площади начался уже сегодня.

«В течение недели мы провели обследование на предмет требований безопасности в ледовых городках во всех районах Томска. И пришли к заключению, что необходимо приступать к поэтапному демонтажу элементов новогоднего оформления», — отметил исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по безопасности Сергей Сладкин.

Напомним, девять ледовых городков в Томске начали работу в середине декабря. В январе было принято решение оставить новогоднюю иллюминацию в них до 24 февраля.

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