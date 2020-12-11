Ледовые городки заработают во всех районах Томска до конца недели

11 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Все ледовые городки Томска заработают 13 декабря. В настоящее время идет приемка ледовых горок специальной комиссией на предмет их безопасности и технического соответствия национальному стандарту.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, уже сегодня работает ледовый городок на ул. Интернационалистов, 12 возле лицея №7 и в Городском саду. В общественных пространствах Томска и дворах установлены и украшены более 90 елей. К работе по праздничному украшению дворовых территорий активно подключились и ТОСы.

Также в Томске начнут работу 27 катков с пунктами проката. На всех объектах работает освещение и музыкальное сопровождение. 24 из них уже принимают посетителей. Уже работают и 6 освещенных лыжных трасс. В близи всех объектов работают пункты общепита с горячими напитками. Все ярмарки работают с соблюдением санитарных требований. Продажа горячих напитков будет организована и в близи ледовых городков.

К созданию праздничного настроения подключился и томский бизнес: более 1000 объектов потребительского рынка уже включили иллюминацию на своих зданиях.

Главный ледовый городок Томска на площади Ново-Соборной начнет работу 18 декабря. Сегодня там продолжается возведение цоколя елки, и монтаж десяти ледовых фигур. Над изготовлением фигур работают 10 мастеров из разных регионов страны – в их числе победители российских и международных конкурсов. К 18 декабря откроется и большой ледовый каток в переулке Томский «под звездным небом».

В пресс-службе уточняют, что у томичей должна появиться возможность отдохнуть в праздничной атмосфере уже в ближайшие выходные. Поэтому на всех катках и лыжных трассах должно быть включено музыкальное сопровождение, работать ярмарки, где люди смогут согреться горячим чаем.

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