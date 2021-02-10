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На этой неделе в Томске стартует Первенство России по ледолазанию

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На этой неделе, с 12 по 14 февраля, в Томске состоится Первенство России по альпинизму. Соревнования пройдут на специально оборудованном тренажёре по адресу: ул. Королёва, д. 36, стр.8.

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, первенство будет проходить в категориях «трудность» и «скорость», в которых примут участие четыре возрастные группы: 11 — 12 лет, 13 — 15 лет, 16 — 18 лет, 19 — 21 год.

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из сборных команд Томской, Кировской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской областей и Красноярского края. Томск на первенстве представят воспитанники детских объединений «Искра», «Ирбис» и «Фаворит». Судить выступления спортсменов будут более сорока человек.

Трансляция соревнований смотрите на youtube-канале по спортивному ледолазанию.

Напомним, на Первенстве России по альпинизму в 2020 году, который проходил в Кирове, томичи завоевали несколько медалей.

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