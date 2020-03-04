Томские альпинисты стали лучшими на Первенстве России по ледолазанию

4 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: архив ТФА

Главные отечественные ледолазные старты сезона финишировали в городе Кирове в минувшие выходные — чемпионат и первенство России по альпинизму. Двое спортсменов из Томской области привезли призерами одного из соревнований, сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

В состязаниях приняли участие спортсмены из города Санкт-Петербурга и Москвы, республики Татарстана и Карелии, Красноярского и Хабаровского края, Томской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской областей.

«При этом очень жаль, что не все сильнейшие ледолазы страны смогли приять участие в данных стартах. Состав участников сильно сменился и обновился молодыми спортсменами, которые принимают участие в первенстве и чемпионате одновременно и составляют высокую конкуренцию „бывалым“ спортсменам», — отметила старший теренер сборной команды томской области по ледолазанию Елена Темерева.

Первенство России проводилось в два этапа — квалификация и финал, а вот чемпионат проходил в три этапа и три дня — квалификация, затем в полуфинал выходило 16 спортсменов и в воскресенье состоялись финальные раунды на «трудность» и «скорость», где состязались 8 лучших мужчин и женщин за звание чемпионов страны.

Спортсменам приходилось бороться ещё и с метеоусловиями: в первый день пасмурно и ветрено, на второй день шел дождь, в третий день снег с дождем и шквалистым ветром и только в заключительный день соревнований распогодилось и выглянуло солнце.

Победителями Чемпионата России стали Мария Толоконина, Вадим Мальщуков и Владислав Юрлов, представлявшие Кировскую область.

Томские спортсмены завоевали медали на Первенстве России. В своей возрастной категории (16-18 и 19-21 год) лет победу в «трудности» одержали Владислав Темерев и Юлия Филатьева, которая так же стала второй в «скорости».

Фото: архив ТФА

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