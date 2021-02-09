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Томских предпринимателей научат использовать TikTok для бизнеса

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Томский политехнический университет запускает курс дополнительного образования «TikTok для бизнеса». Его слушателей научат готовить бесплатный трафик для своего бизнеса, работать в рекламном кабинете, а также познакомят с особенностями работы алгоритмов социальной сети, сообщает пресс-служба вуза.

Образовательный проект состоит из двух частей — серии бесплатных вебинаров от российских и международных экспертов и полуторамесячного учебного курса. Стать его участником могут предприниматели и самозанятые граждане, которые хотят продвигать свою продукцию через платформу TikTok, а также студенты направлений «Инноватика», «Экономика» и «Менеджмент».

«Мы готовы обучать потенциальных и действующих предпринимателей основам маркетинговой работы в сети TikTok. Сегодня эта платформа растет небывалыми темпами, и в ней серьезно меняется контингент пользователей — там уже не только школьники, но и люди, готовые покупать вашу продукцию. Алгоритмы платформы сегодня, наверное, самые эффективные, с точки зрения инвестиций в охват аудитории. Поэтому Школа инженерного предпринимательства собрала самых крутых экспертов и запускает интенсивные курсы», — говорит директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко.

Курс состоит из нескольких основных блоков. В первом слушатели узнают базовые принципы и законы взаимодействия между продавцом и покупателем. Во втором — особенности работы с рекламным кабинетом площадки TikTok, механизмы и алгоритмы для бизнеса. А в третьем будут заниматься разработкой и созданием контента для соцсети. Эксперты расскажут обучающимся, как написать сценарий, выбрать локацию, правильно настроить камеру и поставить освещение.

Внутри образовательных блоков предусмотрены разные форматы обучения: записанные онлайн-лекции, ZOOM-сессии с практиками. В числе приглашенных экспертов — действующие бизнесмены из Томска, Москвы, Нью-Йорка и других городов. Они будут сопровождать каждого слушателя курса и помогать в решении возникающих вопросов.

«Приглашенные эксперты не только научат, как работать с генерацией трафика в TikTok, но и помогут слушателям разработать свой контент-план по продвижению продукции. Также слушатели смогут снять маркетинговые видеоролики для своей компании совместно с настоящими блогерами-тиктокерами», — поясняет Александр Осадченко.

В конце курса каждый слушатель напишет маркетинговый план на краткосрочный период и снимет ролик для своей аудитории. Защита кейсов пройдет перед экспертным составом, в который будут входить маркетологи, бизнесмены, блогеры-миллионники.

Набор на пилотную программу будет вестись на коммерческой основе. После апробации планируется включить модуль по TikTok в программы магистратуры и бакалавриата в Школе инженерного предпринимательства.

Записаться на курсы или задать вопросы можно на сайте.

Напомним, ранее в ТПУ анонсировали прямой эфир по TikTok на официальном канале вуза в YouTube. Его проведет Евгения Овчаренко — эксперт и продюсер личных брендов, основатель нишевого агентства в сфере медиа Pencil Group, создатель медиафорума «3D Журналистика», спикер TEDx и SXSW в США.

Присоединиться к эфиру могут все желающие. Начало – в 20.00 по томскому времени.

Напомним также, ранее Центр опережающей подготовки Томской области подготовил бесплатный курс «Клипмейкинг в Тик-Токе» для преподавателей школ и техникумов.

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