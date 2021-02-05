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Эксперт из Нью-Йорка расскажет томичам о продвижении в TikTok

Образование и наука, Томские новости, ТПУ, ТПУ образование ютуб продвижение онлайн-маркетинг Эксперт из Нью-Йорка расскажет томичам о продвижении в TikTok

Во вторник, 9 февраля, эксперт и продюсер личных брендов Евгения Овчаренко проведет презентацию «Альтернативный TikTok», посвященную возможностям продвижения в самой быстрорастущей социальной сети в мире. Трансляция будет доступна на официальном канале Томского политехнического университета на Youtube.

Евгения Овчаренко — основатель нишевого агентства в сфере медиа Pencil Group, создатель медиафорума «3D Журналистика», спикер TEDx и SXSW в США. Работала с компаниями ТРЦ «Галерея», МегаФон, Tele2, Mail Group, VKontakte, Conde Nast. Специализируется на стратегиях продвижения и продюсировании личных брендов в СМИ и социальных сетях с фокусом на TikTok.

Евгения Овчаренко помогает выстраивать личный бренд на платформе TikTok экспертам из самых разных областей. TikTok-аккаунты ее клиентов за месяц набирают от 10 до 40 тысяч подписчиков без вложений в рекламу. Их ролики получают сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Во время прямого эфира Евгения Овчаренко объяснит, как работают алгоритмы TikTok, какой контент может сделать вас популярным в этой соцсети, разоблачит распространенные мифы о тиктокерах и их аудитории и откроет слушателям «Альтернативный TikTok», где успешно продвигаются эксперты и бизнес.

Присоединиться к эфиру могут все желающие.

В ТПУ реализуется программа подготовки магистров по направлению «Цифровой маркетинг», где студенты в течение двух лет учатся решать кейсы действующих компаний с помощью инструментов цифрового маркетинга, в том числе социальных сетей.

Со следующего учебного года планируется ввести в программу образовательный модуль, посвященный продвижению в TikTok. Кроме того, в Томском политехе разрабатывается программа дополнительного профессионального образования для действующих предпринимателей по работе в TikTok.

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