Девочка, пострадавшая при пожаре в томском поселке, скончалась, возбуждено уголовное дело

3 февраля 2021 / Томский Обзор

Девятилетняя девочка, пострадавшая при пожаре в жилом доме в поселке Зональном Томского района скончалась в больнице минувшей ночью. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 2 февраля 2021 года в ходе тушения пожара в квартире жилого дома в п.Зональном Томского района Томской области спасатели МЧС обнаружили 9-летнюю девочку с множественными ожогами и признаками отравления продуктами горения. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

В свою очередь телеграм-канале Зональненского сельского поселения объявили сбор средств в поддержку семьи, пострадавшей от пожара. В сообщении отмечается, что у семьи все сгорело, на руках остались двое малолетних детей, один из которых инвалид.

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4276 6405 1366 5838

Сбербанк.

Телефон 89234453882.

Карта на Иванову Любовь Юрьевну (сестра мамы)

Напомним, пожар произошел утром 2 февраля в двухквартирном жилом доме по ул.Молодежной. Пожарные нашли девочку на втором уровне двухъярусной кровати, она получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги. Ребенка передали бригаде «скорой». В крайне тяжелом состоянии девочку доставили в больницу скорой медицинской помощи, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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