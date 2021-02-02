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Десятилетняя девочка пострадала при пожаре в томском поселке

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Сегодня утром, 2 февраля, в поселке Зональная станция Томского района загорелся двухквартирный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Молодежной поступило в 9.10. К приезду пожарных из-под крыши дома и окон одной из квартир шел густой дым. По словам очевидцев, внутри находилась 10-летняя девочка.

Для работы в сильно задымленной и горящей квартире включились два звена газодымозащитной службы. Ребенка нашли на втором уровне двухъярусной кровати. Девочка получила отравление продуктами горения и многочисленные ожоги.

«Пожарные проводили реанимационные действия до прибытия бригады скорой помощи, которой затем передали ребенка», — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения отметили, что в 10.48 девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. Она находится в реанимационном отделении медучреждения, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, нестабильное. По предварительным оценкам медиков, у девочки ожог третьей степени.

Открытое горение удалось ликвидировать в 9.51. В результате пожара обгорели обрешетка крыши дома, стены в квартире. Предварительная площадь пожара 80 кв.метров. На месте работали 18 человек и три единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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