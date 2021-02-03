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Псевдотуберкулез обнаружен у госпитализированных воспитанников томской школы-интерната — Роспотребнадзор

Происшествия, Томские новости, отравление детский дом интернат для детей Псевдотуберкулез обнаружен у госпитализированных воспитанников томской школы-интерната — Роспотребнадзор

Тридцать воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья деревни Крыловка Бакчарского района Томской области, госпитализированные в больницу регионального центра, заразились псевдотуберкулезом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облуправления Роспотребнадзора.

«Выявлен очаг псевдотуберкулеза, его источник в настоящее время устанавливается», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 2 февраля из Крыловской школы-интерната в инфекционную больницу Томска госпитализировали 30 детей с признаками кишечной инфекции в состоянии легкой степени тяжести. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование. СКР и прокуратура инициировали проверки.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу.

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