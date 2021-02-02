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Тридцать воспитанников томской школы-интерната госпитализированы с признаками кишечной инфекции

Происшествия, Томские новости, инфекция отравились болезнь заболели школа детское питание Тридцать воспитанников томской школы-интерната госпитализированы с признаками кишечной инфекции

Воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья деревни Крыловка Бакчарского района Томской области госпитализированы в региональный центр с признаками кишечной инфекции, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на замглавы районной администрации Евгения Рузайкина.

«Из школы-интерната в инфекционную больницу Томска помещены 30 детей. Предварительный диагноз — „кишечная инфекция“, но источник заболевания пока не установлен. Состояние детей удовлетворительное», — сказал Рузайкин.

По его словам, всего в школе-интернате обучались 55 человек, но двое с каникул не вышли.

«Вышли на учебу 53 ребенка. В связи с заболеванием учебный процесс был приостановлен, дети изолированы в корпусах, где они проживают. Кормят там же без выхода в столовую. Каждые два часа у детей измеряют температуру», — отметил Рузайкин.

Он также сообщил, что весь персонал учреждения обследован, анализы находятся в работе. Кроме того, во всех корпусах школы-интерната провели санитарную обработку.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора агентству подтвердили, что в школе работают специалисты ведомства, идет расследование.

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