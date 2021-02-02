Следователи проводят проверку по факту госпитализации воспитанников школы-интерната в Томской области

2 февраля 2021 / Томский Обзор

В Томской области следователи инициировали проверку по факту госпитализации 30 воспитанников Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Бакчарском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, дети попали в томскую инфекционную больницу с 25 по 28 января. У них были повышенная температура, зуд, сыпь, нарушение пищеварения. Детям оказали разовую медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

По данному факту следователи Шегарского района проводят проверку на наличие в действиях сотрудников интерната халатности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в связи с заболеванием учебный процесс в школе-интернате был приостановлен, дети изолированы в корпусах, где они проживают.

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