Проект границ исторического поселения в Томске находится на финишной прямой — замгубернатора

3 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Процесс принятия проекта границ исторического поселения город Томск находится на финишной прямой. Об этом на прошедшей вчера пресс-конференции по итогам 2020 года сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

«Весь 2020 год усиленно работали все, кто за это отвечает, и в мэрии, и в администрации Томской области. Рабочая группа из этих специалистов 29 раз отрабатывала поквартально этот объект, — отметил замгубернатора. — Не хочу говорить ничего ни хорошего, ни плохого про подрядчика, но люди, которые взялись за эту работу, так и не разобрались в Томске, как в сложном историческом объекте. Поэтому разбираться пришлось нашим людям без дополнительного бюджетного финансирования».

По словам замгубернатора, специалисты рассмотрели более 250 кварталов и по каждому приняли решение по действующим в них регламентам. Итоговый вариант проекта направлен в Минкульт.

«Елена Владиславовна (Перетягина — председатель комитета по охране культурного наследия) докладывает, что там очень активно занялись проектом и в ближайшее время выйдут на итоговые регламентные мероприятия, которые требуются для подписания окончательного документа. У нас не так много времени осталось. Это хорошая, финишная прямая», — отметил Евгений Паршуто.

Он также добавил, что сейчас самое главное, чтобы решение по проекту не заблокировали «никакие структуры».

«Потому что жить в такой неизвестности в течение пяти лет — хуже не придумаешь просто ситуации. Мне кажется, мы все сделали», — отметил замгубернатора.

В декабре 2020 года председатель Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Мария Бокова отмечала в разговоре с корреспондентом «Томского Обзора», что в ноябре рабочая группа рекомендовала рассмотреть возможность исключения из границ исторического поселения территории, на которых отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального значений и видовая связь между исторической застройкой исключаемой территории с объектом культурного наследия на смежных кварталах. Речь, по ее мнению, шла о таких участках, как Новая деревня, территория Московского тракта, Спичфабрики, а также, возможно, и ряд других площадок с низкой концентрацией объектов культурного наследия. Эти решения, которые были сделаны рабочей группой, были неожиданными и не вытекали из логики всей предыдущей деятельности группы. Поэтому общественники направили в Минкульт и Совет по культуре и искусству протоколы разногласий с деятельностью рабочей группы.

Рабочая группа также рекомендовала вынести вопрос о целесообразности включения территории Карандашной фабрики в границы исторического поселения на градсовет. На прошедшем в конце декабря Градостроительном совете большинство его членов высказались за исключение территории фабрики из состава исторического поселения. Лишь руководитель Томского отделения Союза архитекторов России Сергей Худяков высказался против. По итогам градсовета было принято решение, что в научно-методический совет при Минкульте направят индивидуальные позиции членов градсовета по вопросу исключения территории карандашной фабрики из состава ИП.

Напомним, история с границами исторического поселения тянется с 2016 года. Тогда мэрия объявила конкурс на разработку и утверждение соответствующего проекта. Конкурс выиграла ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские» (ЦНРПМ). Однако разработанные ими проект не был утвержден городской администрацией. В мэрии предложили сократить границы, тогда как разработчики отказывались. Дело дошло до суда, который городская администрация проиграла — её обязали оплатить услуги ЦНРПМ.

В 2018 году президент дал поручение «обеспечить охрану объектов культурного наследия города Томска как исторического поселения». В мае 2019 проект был утвержден и отправлен в Минкульт. Как выяснилось, его изменили, не поставив в известность общественность. После обращения в Минкульт Томского регионального отделения ВООПиК проект был направлен в администрацию Томской области на доработку. В частности, общественники предложили добавить в перечень охраны 433 объекта и внести изменения в регламент — уменьшить параметры по высоте и указать основные строительные материалы. Для доработки проекта и создали рабочую группу, в которую вошли и специалисты ВООПИиК.

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