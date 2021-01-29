Томский детский омбудсмен возложила ответственность за участие детей в несанкционированных митингах на их организаторов

Томский Обзор / Фото: 29 января 2021 // Фото: Владимир Дударев

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова считает, что организаторы несанкционированных массовых акций несут ответственность за появление на них несовершеннолетних даже без призывов к участию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность — это преступление. А несанкционированные властями массовые мероприятия — это незаконные мероприятия. И даже если их организаторы открещиваются от призыва детей выходить на улицы, все равно должны осознавать всю степень ответственности, которую несут за участие детей в митингах и шествиях», — цитирует пресс-служба слова Лоскутовой.

Она также выразила обеспокоенность тем, что в настоящее время зачастую родители легкомысленно относятся к интересам и делам своих детей.

«В детском мире есть масса куда более важных для развития дел, чем политика. Дополнительные уроки (их, бесплатных, огромное множество в онлайне), занятие спортом, творчеством, помощь родителям, бабушкам и дедушкам в домашних делах. И, конечно, внимание со стороны мамы и папы, от которого не захочется бежать ни на какие митинги», — отметила Лоскутова.

23 января в центре Томска прошли несанкционированные шествие и митинг в поддержку Алексея Навального. После акции двух организаторов — депутатов гордумы Томска — задержали и оштрафовали каждого на 25 тыс. рублей.

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