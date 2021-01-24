23 января: Как в Томске проходила акция в поддержку Навального

24 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В нашем фотообзоре - как проходило шествие в Томске.

Томский штаб Навального подал в администрацию Томска уведомление о проведении 23 января шествия и митинга в центре города в начале недели, 19 января, но организаторам отказали. «Если такое мероприятие состоится, оно будет признано незаконным. Любые призывы к участию в акции – спланированная провокация», - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Об ответственности за призывы и участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера высказалось накануне шествия и региональное Управление МВД.

Шествие в субботу, 23 января стартовало в 14.00 от площади Ново-Соборной. Его участники прошли вдоль проспекта Ленина до здания администрации региона на пл. Ленина. После митинга, к 16.00 участники акции разошлись. По оценкам очевидцев, в несанкционированном мероприятии приняло участие порядка 2 тысяч человек.

После завершения митинга глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева и депутат городской Думы Андрей Фатеев были задержаны и доставлены сначала в Ленинский РОВД г. Томска, а после -в Октябрьский районный суд. Как сообщила сама Ксения в своем телеграм-канале, заседание суда было перенесено на воскресенье, 24 января. Массовых задержаний участников шествия в Томске зафиксировано не было.

Как ранее сообщало агентство «Интерфакс», политик Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

В акции в поддержку Навального 23 января приняли участие многие российские города. Так, в Екатеринбурге по агентства «Интерфакс», собиралось около трех тысяч человек, в Нижнем Новгороде насчитали около 1,5 тысяч протестующих. В Москве, по разным оценкам, в акции приняло участие от 5 до 10 тысяч человек. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответсекретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, по предварительным данным, на несогласованных акциях в столице были задержаны свыше 600 человек. Также московские следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве, сообщили агентству в Следственном комитете (СК).