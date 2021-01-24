18+
18+
Власть, Город, Политика, События, Фото недели, Навальный томск шествие митинг фадеева задержание массовое участие 23 января: Как в Томске проходила акция в поддержку Навального

23 января: Как в Томске проходила акция в поддержку Навального

В субботу, 23 января, в Томске, как и во многих городах России, прошла акция за освобождение политика Алексея Навального. Она стала самой массовой за последние годы.

В нашем фотообзоре - как проходило шествие в Томске.

Томский штаб Навального подал в администрацию Томска уведомление о проведении 23 января шествия и митинга в центре города в начале недели, 19 января, но организаторам отказали. «Если такое мероприятие состоится, оно будет признано незаконным. Любые призывы к участию в акции – спланированная провокация», - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Об ответственности за призывы и участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера высказалось накануне шествия и региональное Управление МВД.

Шествие в субботу, 23 января стартовало в 14.00 от площади Ново-Соборной. Его участники прошли вдоль проспекта Ленина до здания администрации региона на пл. Ленина. После митинга, к 16.00 участники акции разошлись. По оценкам очевидцев, в несанкционированном мероприятии приняло участие порядка 2 тысяч человек.

После завершения митинга глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева и депутат городской Думы Андрей Фатеев были задержаны и доставлены сначала в Ленинский РОВД г. Томска, а после -в Октябрьский районный суд. Как сообщила сама Ксения в своем телеграм-канале, заседание суда было перенесено на воскресенье, 24 января. Массовых задержаний участников шествия в Томске зафиксировано не было.

Как ранее сообщало агентство «Интерфакс», политик Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

В акции в поддержку Навального 23 января приняли участие многие российские города. Так, в Екатеринбурге по агентства «Интерфакс», собиралось около трех тысяч человек, в Нижнем Новгороде насчитали около 1,5 тысяч протестующих. В Москве, по разным оценкам, в акции приняло участие от 5 до 10 тысяч человек. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответсекретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, по предварительным данным, на несогласованных акциях в столице были задержаны свыше 600 человек. Также московские следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве, сообщили агентству в Следственном комитете (СК).

Фото: Владимир Дударев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новый собственник Гороховских складов в Томске хочет согласовать их реконструкцию с властями

9 февраля 2021
Город

Квартира №1 на Белинского. Как томский стрит-фотограф восстанавливает историю в деревянном доме

17 февраля 2021
Мировые новости

Бесплатный курс лекций Arts Territory о связи человека и города запустили на Урале

11 февраля 2021
Город

Томская керамика в Доме офицеров: Ван Гог и Безумный Шляпник в глине

13 февраля 2021
Томские новости

В Томске запретят парковку на участке ул.А.Иванова вблизи с примыканием к пр.Ленина

2 февраля 2021
Томские новости

В Томской области создадут департамент, который будет следить за ценами на лекарства

16 февраля 2021
Томские новости

В Томске согласован проект еще одного «дома за рубль»

12 февраля 2021
Еда

«Территория кофе»: заведение с олимпийскими целями

1 февраля 2021
Томские новости

Томские эко-активисты просят помощи в издании подготовленного в 1970-х «Атласа Томской области»

17 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle