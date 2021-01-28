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В Томской области на треть увеличилось количество пожаров

Безопасность, Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий загорелись смерть в пожаре пострадали от огня В Томской области на треть увеличилось количество пожаров

С начала года в Томской области произошло 206 пожаров, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рост количества пожаров отмечен во всех районах области, за исключением Зырянского и Чаинского, а также Ленинского района Томска.

При этом с начала года в пожарах погибли 13 человек. Только за минувшие сутки в огне погибли три человека.

Так, накануне вечером в Томске на ул. Говорова в гараже в сгоревшем автомобиле пожарные обнаружили тело 20-летнего мужчины. В селе Турунтаево Томского района при пожаре в частном жилом доме погибла 48-летняя женщина. Также сегодня днем в селе Орехово Первомайского района сгорел частный жилой дом. Под обрушившимися конструкциями пожарными было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем (54 случая), нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (59), нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок (67).

С начала года сотрудники МЧС России, представители администраций муниципальных образований, полиции и общественных организаций провели 1400 совместных рейдов, в ходе которых было проверено более 13 тысяч домовладений. В двух муниципальных образованиях – Первомайском и Александровском районах – продолжает действовать особый противопожарный режим.

Обстановка с пожарами в регионе остается крайне напряженной. Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

Печи и работающие электроприборы должны находиться под постоянным присмотром домовладельцев. Недопустимо оставлять детей одних дома. Крайне опасно перегружать электропроводку.

В случае пожара необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

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