Женщина погибла в ночном пожаре в томском селе

28 января 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 28 января, в селе Турунтаево Томского района загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.16. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Возгорание удалось ликвидировать к 3.17, его площадь составила 64 кв.метра.

В результате пожара сгорела веранда, у дома сгорели крыша и потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи.

Под обрушившимися конструкциями пожарные обнаружили тело 49-летней женщины, предположительно, хозяйки дома.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: