Женщина погибла в ночном пожаре в томском селе
28 января 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Минувшей ночью, 28 января, в селе Турунтаево Томского района загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 1.16. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Возгорание удалось ликвидировать к 3.17, его площадь составила 64 кв.метра.
В результате пожара сгорела веранда, у дома сгорели крыша и потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи.
Под обрушившимися конструкциями пожарные обнаружили тело 49-летней женщины, предположительно, хозяйки дома.
Причина возгорания устанавливается.
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