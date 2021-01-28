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Женщина погибла в ночном пожаре в томском селе

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Минувшей ночью, 28 января, в селе Турунтаево Томского района загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.16. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. Возгорание удалось ликвидировать к 3.17, его площадь составила 64 кв.метра.

В результате пожара сгорела веранда, у дома сгорели крыша и потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи.

Под обрушившимися конструкциями пожарные обнаружили тело 49-летней женщины, предположительно, хозяйки дома.

Причина возгорания устанавливается.

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