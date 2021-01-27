В Томске восстановили подачу водоснабжения в мкр.Спичфабрика

Томский Обзор / Фото: 27 января 2021 // Фото: pixabay.com

Бригады «Томскводоканала» завершили аварийно-восстановительные работы на ул.Междугородняя, 24, сообщает пресс-служба мэрии.

Для устранения повреждения на коммуникациях ресурсоснабжающая организация утром в среду ограничила подачу холодной воды в ряде многоквартирных и частных домов по ул. Азербайджанской, Айвазовского, Грузинской, Междугородней, Молдавской и Емельяна Пугачева.

Сейчас бригады «Томскводоканала» восстанавливают место раскопки, обеспечивая безопасность горожан, засыпают ее инертным материалом. Весной при благоприятных погодных условиях проведут благоустройство, сотрудники администрации Томска оценят качество работы.

Напомним, во вторник утром в районе дома по ул.Междугородняя, 24 произошло повреждение водопроводной линии, в результате чего была подтоплена придомовая территория. В итоге часть домов мкр.Спичфабрика остались без воды.

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