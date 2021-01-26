Повреждение водопровода привело к подтоплению улицы в томском микрорайоне

Томский Обзор / Фото: 26 января 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 26 января, в Томске в микрорайоне Спичфабрика на ул.Междугородняя, 24 произошло подтопление из-за повреждения водопровода, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщение об инциденте поступило в городскую «Оперативно-дежурную службу» сегодня утром. На место в кратчайшие сроки прибыли бригады ООО «Томскводоканал» для выявления причин подтопления. Было установлено, что выход воды на рельеф произошел из-за повреждения на водопроводной линии диаметром 500 мм. Специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к откачке воды, после чего займутся устранением дефектов.

Так как по указанному адресу находятся коммуникации энергетиков и связистов, на место также прибыли сотрудники предприятий «Горсети» и «Городские телефонные сети».

В микрорайоне также работают сотрудники администрации Октябрьского района. Специалисты управляющих компаний «ЖЭК-9» и «Управа» информируют жителей о проведении работ на сетях.

В ближайшее время сотрудники ресурсоснабжающей компании примут решение о целесообразности отключения потребителей для работы аварийной бригады. В случае положительного заключения, томичи будут дополнительно проинформированы об адресах, по которым будет ограничена подача воды, а также об организации ее подвоза.

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