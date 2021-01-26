«Томскводоканал» скорректировал сроки отключения воды в микрорайоне Спичфабрика

Томский Обзор / Фото: 26 января 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

«Томскводоканал» скорректировал время ограничения водоснабжения в микрорайоне Спичфабрика, введенное из-за аварийный работ, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее сообщалось, что на некоторой территории областного центра вводится ограничение холодного водоснабжения до 21:00 26 января. Отключение связано с аварийными работами из-за повреждения водопроводной линии на ул.Меджугородней, 24. Однако в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий по устранению аварийной ситуации сроки отключения холодной воды перенесены на следующий день. Таким образом, водоснабжение в некоторых домах микрорайона будет ограничено с 11:00 до 17:00 27 января.

Напомним, под отключение попадают дома, расположенные по адресам:

ул. Азербайджанская;

ул. Айвазовского, 31, 31/1;

ул. Грузинская;

ул. Междугородная;

ул. Молдавская;

ул. Емельяна Пугачева, 1, 2, 10.

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