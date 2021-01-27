Губернатор намерен продлить режим ограничений в Томской области

27 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Томской области губернатор Сергей Жвачкин намерен продлить режим ограничений. Об этом он сообщил сегодня, 27 января, на Дне главы муниципального образования, передает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря морозам, строгим ограничительным мерам, контролю за соблюдением масочного режима и конечно работе врачей, эпидемическая ситуация в Томской области значительно улучшилась. И, конечно, в сокращении численности заболевших, — заслуга жителей, которые стали бережно и ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих», — сказал руководителям городов и районов губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также подчеркнул, что расслабляться пока рано и «эпидемия не простит нам потерю бдительности и легкомысленность».

«В Томской области действует режим повышенной готовности, который я намерен продлить с 1 февраля. Несмотря на позитивную динамику, мы готовы к любому развитию событий».

В связи с этим губернатор региона обратил внимание глав муниципалитетов, что в торговых центрах, в общественном транспорте, в местах массового пребывания продолжит действовать масочный режим, контроль за соблюдением которого не должен быть ослаблен.

Напомним, режим ограничений был введен в Томской области в 18 марта 2020 года, когда в регионе был выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В последний раз режим ограничений был продлен до 31 января.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: