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Режим ограничений в Томской области продлили до 31 января

Власть, Коронавирус (Covid-19), Томские новости, режим ограничений масочный режим ограничения коронавирус профилактика Режим ограничений в Томской области продлили до 31 января

Режим ограничений, введенный в Томской области в марте в связи с распространением коронавируса, продлен. Об этом в своем обращении сообщил губернатор Сергей Жвачкин.

«Благодаря вовремя принятым мерам, ситуация с распространением коронавируса у нас несколько стабилизировалась, однако эпидемия расслабленности не прощает. Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января», — цитирует главу региона пресс-служба обладминистрации.

Он отметил, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах. Также сохраняется самоизоляция для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия. При этом работающим пенсионерам автоматически будет продлен больничный, а одиноким пожилым людям помогут специалисты соцзащиты и волонтёры.

Также сохраняется рекомендация для работодателей по переводу на удаленный режим работы 30% работников.

«Это очень действенная мера для сбережения здоровья людей. Некоторые работодатели до сих пор нам говорят, что это невозможно. Но когда у них в коллективе заболевают коронавирусом, начальники отправляют сотрудников по домам без проблем. Уважаемые мои, не нужно ждать, пока заболеют люди. Нужно работать на опережение!», — отметил губернатор.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 17 857 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 698, умерших 157.

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