Обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора в Томске не прекратится — власти

Томский Обзор / Фото: 27 января 2021 // Фото: clearwld.ru/yellowcontainer

Представители регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды прокомментировали ситуацию с сетками для раздельного сбора отходов, принадлежащих компании «Чистый мир».

Напомним, с января 2021 года с улиц Томска пропали желтые эко-сетки компании, предназначенные для сбора вторсырья: пластика, стеклотары, металлических пищевых упаковок, картона и макулатуры. В «Чистом мире» объяснили исчезновение утверждением территориальной схемы обращения с отходами.

«У компании, которая занимается сбором и вторичной переработкой материала, должно быть соглашение с этой компанией. Поэтому если сейчас придет какая-то другая компания. У „Чистого мира“ данного соглашения может не быть, и его в последствии могут не заключить», — отмечал Евгений Каверзин.

В свою очередь в Instagram департамента отметили, что обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора в Томске не прекратится, а распространяемая в социальных сетях информация о том, что в связи с утверждением новой схемы будут изыматься сетки «Чистого мира», не соответствует действительности.

По словам и.о. начальника департамента Максима Кривова, регоператор по обращению с отходами — УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» — продолжает работу в плановом порядке, и вопрос о расторжении контракта с компанией «Чистый мир» не поднимался.

«Никаких дополнительных согласований для продолжения деятельности ООО „Чистый мир“ не требуется. Решение об отказе от использования контейнеров было принято этой компанией в декабре 2020 года, до даты утверждения новой терсхемы, и эти события между собой не связаны. Обращений в департамент по поводу дальнейшей судьбы „желтых сеток“ не поступало, соответственно, переговоры с представителями компании на эту тему не ведутся», — пояснил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов.

Он также добавил, что решение о создании и ликвидации мест для установки специальных контейнеров для раздельного накопления отходов обслуживающие организации принимают самостоятельно. Согласование мест размещения контейнеров в полномочия органов государственной власти не входит.

В свою очередь, компания «АБФ Логистик» о прекращении обслуживания «оранжевых контейнеров» в жилом секторе не заявляла, а значит, томичи смогут продолжить сортировку отходов.



«Согласно новой терсхеме, в 2021–2022 г. в регионе появится инфраструктура для 100-процентной сортировки и двукратного снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Раздельное накопление будет производиться после введения в эксплуатацию автоматизированного МСК в Томске», — отметил Максим Кривов.

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