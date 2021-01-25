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В Томске пропали «Желтые сетки»

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С января 2021 года с улиц Томска пропали желтые эко-сетки компании, предназначенные для сбора вторсырья: пластика, стеклотары, металлических пищевых упаковок, картона и макулатуры. В компании «Чистый мир» объяснили исчезновение утверждением территориальной схемы обращения с отходами, сообщили в группе компании ВКонтакте.

30 декабря 2020 года вышел приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области об утверждении территориальной схемы обращения с отходами. По словам директора компании «Чистый мир» Евгения Каверзина, эта схема предварительная и от нее зависит, кто станет региональным оператором по обращению с ТКО в Томске и Северске.

«У компании, которая занимается сбором и вторичной переработкой материала, должно быть соглашение с этой компанией. Поэтому если сейчас придет какая-то другая компания. У „Чистого мира“ данного соглашения может не быть, и его в последствии могут не заключить», — отметил Евгений Каверзин.

Он также добавил, что компания продолжает следить за ситуацией. Предполагается, что желтые сетки «Чистого мира» могут появиться на улицах Томска до конца января, а могут и не появиться вовсе.

«До конца месяца мы либо начнем расставлять эти сетки, либо сделаем заявление, что вполне возможно мы не сможем работать на этом рынке в связи с изменениям в нашем томском законодательстве», — отметил Евгений Каверзин.

На сегодняшний день «Чистый мир» принимает вторсырье можно сдать по адресам:

Напомним, что в 2019 году сетки уже пропадали из города по требованию САХ (Спецавтохозяйства), так как, по их мнению, деятельность «Чистого мира» нарушала законодательство. Томичи вышли на пикет в поддержку частной компании и вернули сетки обратно.

Проект «Желтые сетки» стартовал в 2015 году. В рамках проекта первая сетка была размещена на стадионе «Буревестник».

Компания «Чистый мир» занимается переработкой вторсырья более 10 лет. На переработку принимаются: макулатура (картон, офисная бумага, книги, газеты, журналы), пластик (PETE, PE-HD, PE-LD, PP, PS), стретч пенка, ПНД и ПВД, алюминий и стеклотара.

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