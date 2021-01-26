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Из-за мороза вновь отменили 15 автобусных рейсов из Томска

Общественный транспорт, Томские новости, автобус мороз отменили рейс когда вернут рейс проезд холода Из-за мороза вновь отменили 15 автобусных рейсов из Томска

Сегодня, 26 января, из-за неблагоприятных погодных условий перевозчики отменили 15 автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.

Речь идет о следующих маршрутах:

По данным томских синоптиков, сегодня утром температура воздуха опустилась ниже -40°С. В связи с подобными погодными условиями днем ранее также были отменены автобусные маршруты из Томска.

Ранее сообщалось, что в третьей декаде января в Томской области ожидаются сильные морозы.

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