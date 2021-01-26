Из-за мороза вновь отменили 15 автобусных рейсов из Томска

Томский Обзор / Фото: 26 января 2021 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 января, из-за неблагоприятных погодных условий перевозчики отменили 15 автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.

Речь идет о следующих маршрутах:

Томск-А/П Толмачево (06.40);

Томск-Колпашево (07.50);

Томск-Нарга (08.45);

Томск-А/П Толмачево (10.25);

Томск-А/П Толмачево (12.55);

Томск-Новосибирск (13.55);

Томск-Кривошеино (14.00);

Томск-Новосибирск (14.50);

Томск-Нарга (15.30);

Томск-Колпашево (16.10);

Томск-А/П Толмачево (16.35);

Томск-Новосибирск (17.10);

Томск-Кривошеино (17.45);

Томск-Молчаново (18.20);

Томск-А/П Толмачево (21.55).

По данным томских синоптиков, сегодня утром температура воздуха опустилась ниже -40°С. В связи с подобными погодными условиями днем ранее также были отменены автобусные маршруты из Томска.

Ранее сообщалось, что в третьей декаде января в Томской области ожидаются сильные морозы.

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