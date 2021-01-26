Из-за мороза вновь отменили 15 автобусных рейсов из Томска
26 января 2021 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Сегодня, 26 января, из-за неблагоприятных погодных условий перевозчики отменили 15 автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.
Речь идет о следующих маршрутах:
- Томск-А/П Толмачево (06.40);
- Томск-Колпашево (07.50);
- Томск-Нарга (08.45);
- Томск-А/П Толмачево (10.25);
- Томск-А/П Толмачево (12.55);
- Томск-Новосибирск (13.55);
- Томск-Кривошеино (14.00);
- Томск-Новосибирск (14.50);
- Томск-Нарга (15.30);
- Томск-Колпашево (16.10);
- Томск-А/П Толмачево (16.35);
- Томск-Новосибирск (17.10);
- Томск-Кривошеино (17.45);
- Томск-Молчаново (18.20);
- Томск-А/П Толмачево (21.55).
По данным томских синоптиков, сегодня утром температура воздуха опустилась ниже -40°С. В связи с подобными погодными условиями днем ранее также были отменены автобусные маршруты из Томска.
Ранее сообщалось, что в третьей декаде января в Томской области ожидаются сильные морозы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: