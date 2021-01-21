Сильные морозы ожидаются в Томской области в третьей декаде января

21 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С 23 по 27 января в Томске и области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже, местами сильные морозы до -40°С и ниже, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

"Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить", - говорится в сообщении МЧС.

Тэги/темы: