Из-за мороза отменены 15 автобусных рейсов из Томска
25 января 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора
Сегодня, 25 января, из-за неблагоприятных погодных условий перевозчики отменили 15 автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.
В частности, отменены 4 рейса до Новосибирска, по два до Нарги, Бакчара и Кривошеино, а также по одному в новосибирский аэропорт Толмачево, Асино, Подгорное, Колпашево и Молчаново.
По данным томских синоптиков, сегодня утром температура воздуха опустилась до -44°С.
Ранее сообщалось, что в третьей декаде января в Томской области ожидаются сильные морозы.
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