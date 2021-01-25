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Из-за мороза отменены 15 автобусных рейсов из Томска

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, автобус отменили поезду холод Из-за мороза отменены 15 автобусных рейсов из Томска

Сегодня, 25 января, из-за неблагоприятных погодных условий перевозчики отменили 15 автобусных рейсов из Томска, сообщается на сайте томского автовокзала.

В частности, отменены 4 рейса до Новосибирска, по два до Нарги, Бакчара и Кривошеино, а также по одному в новосибирский аэропорт Толмачево, Асино, Подгорное, Колпашево и Молчаново.

По данным томских синоптиков, сегодня утром температура воздуха опустилась до -44°С.

Ранее сообщалось, что в третьей декаде января в Томской области ожидаются сильные морозы.

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